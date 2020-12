Cuadrado chiede scusa: “Partita da dimenticare, sono dispiaciuto di aver lasciato i miei compagni in 10” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Juan Cuadrado è uno dei protagonisti in negativo del clamoroso tonfo della Juventus contro la Fiorentina. Dopo l’espulsione di ieri sera, il colombiano ha scritto un post su Instagram per scusarsi coi tifosi bianconeri: “Quando fai questa professione, ci sono partite da dimenticare e ieri era una di queste. sono molto dispiaciuto di aver lasciato i miei compagni con 10 uomini e di aver perso la Partita, ma con tutta la fede e la fiducia che domani andrà meglio”. Il post di Cuadrado L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Juanè uno dei protagonisti in negativo del clamoroso tonfo della Juventus contro la Fiorentina. Dopo l’espulsione di ieri sera, il colombiano ha scritto un post su Instagram perrsi coi tifosi bianconeri: “Quando fai questa professione, cipartite dae ieri era una di queste.moltodicon 10 uomini e diperso la, ma con tutta la fede e la fiducia che domani andrà meglio”. Il post diL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

tuttosport : #Juve, #Cuadrado chiede scusa: 'Partita da dimenticare' ???? - infoitsport : Juventus, Cuadrado chiede scusa ai compagni: 'Partita da dimenticare. Sono dispiaciuto' - OsservatorioLor : @lVendemiale Chi è che ha messo in dubbio l'espulsione di Cuadrado? Vediamo un po'? Nessuno. Ma scrivere un tweet a… - LorenzoRody : @Davide_Duva Nessuno si lamenta del rosso, sacrosanto peraltro. Ma dato che poco tempo fa è stato fatto lo stesso i… - NICOLRebecchi : @medeoTL @Dirono @Cuadrado Sisi , scusa gle lo chiede adesso (davanti a tutti per fare il 'buono') , in campo lo gu… -