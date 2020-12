Covid, bollettino regionale: giù la curva del contagio. Oggi positivi in 1.067 su 18.426 (5,7 %) (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Cala la curva del contagio in Campania: 5,7 per cento. I positivi, secondo il bollettino della Regione Campania, sono 1.067 (di cui 967 asintomatici e 100 sintomatici) su un totale di tamponi di 18.426. Il numero complessivo dei positivi passa a 183.117 su un totale di tamponi di 1.946.290. ?Deceduti in 19 (totale in Campania 2.643), di cui 11 nelle ultime 48 ore e 8 in precedenza ma registrati ieri?. I guariti del giorno sono 2.360 su un totale di 100.527. Reso noto anche il report dei posti letto su base regionale: 656 disponibili in terapia intensiva, 107 occupati. Posti di degenza ordinaria disponibili 3.160 (tra Covid e offerta privata), occupati 1.513. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Cala ladelin Campania: 5,7 per cento. I, secondo ildella Regione Campania, sono 1.067 (di cui 967 asintomatici e 100 sintomatici) su un totale di tamponi di 18.426. Il numero complessivo deipassa a 183.117 su un totale di tamponi di 1.946.290. ?Deceduti in 19 (totale in Campania 2.643), di cui 11 nelle ultime 48 ore e 8 in precedenza ma registrati ieri?. I guariti del giorno sono 2.360 su un totale di 100.527. Reso noto anche il report dei posti letto su base: 656 disponibili in terapia intensiva, 107 occupati. Posti di degenza ordinaria disponibili 3.160 (trae offerta privata), occupati 1.513. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Emergenza coronavirus in Campania, il bollettino del 23 dicembre. Sono 1.067 i nuovi positivi (ieri 791) registrati nelle ultime 24 ore ad esito di 18.426 tamponi effettuati (10.185 nel giorno precedente).

