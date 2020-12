Coronavirus, San Marino torna in fascia A (Di mercoledì 23 dicembre 2020) SAN Marino (ITALPRESS) – San Marino è rientrata, insieme a Città del Vaticano, in fascia A. Lo ha reso noto la Farnesina nell’area Viaggiare Sicuri. Significa che per la Repubblica non ci sono restrizioni diverse da quelle previste oltre confine dal Dpcm del 3 dicembre. A partire dalla vigilia di Natale, dunque, sarà di nuovo possibile spostarsi tra San Marino e Italia anche durante le festività natalizie, senza doversi sottoporre ad accertamenti sanitari nè a periodi di autoisolamento, ferme restando le rispettive disposizioni normative in merito alle modalità di spostamento e al coprifuoco, variabili a seconda della data e dell’orario. Spostamenti da e verso la Repubblica di San Marino: sono sempre consentiti gli spostamenti da e verso la Repubblica di San Marino per motivi di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 dicembre 2020) SAN(ITALPRESS) – Sanè rientrata, insieme a Città del Vaticano, inA. Lo ha reso noto la Farnesina nell’area Viaggiare Sicuri. Significa che per la Repubblica non ci sono restrizioni diverse da quelle previste oltre confine dal Dpcm del 3 dicembre. A partire dalla vigilia di Natale, dunque, sarà di nuovo possibile spostarsi tra Sane Italia anche durante le festività natalizie, senza doversi sottoporre ad accertamenti sanitari nè a periodi di autoisolamento, ferme restando le rispettive disposizioni normative in merito alle modalità di spostamento e al coprifuoco, variabili a seconda della data e dell’orario. Spostamenti da e verso la Repubblica di San: sono sempre consentiti gli spostamenti da e verso la Repubblica di Sanper motivi di ...

