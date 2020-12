Conte: “La crisi di governo non è nelle mie mani. Attivare il Mes? Aggraverebbe il fardello di deficit per le generazioni future” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Non dico che aria di crisi non c’è stata: dico semplicemente che la crisi non è nelle mie mani. In questi giorni ho parlato poco ma ho sempre chiarito che si va avanti se c’è la fiducia di ciascuna forza che sin qui ha sostenuto la maggioranza. Ho dimostrato in mille occasioni che sono qui a lavorare per l’interesse del Paese”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in un’intervista a Porta a porta. E in particolare: “Se Attivare o meno il Mes è prerogativa del Parlamento ma cerchiamo di capirlo: i 36 miliardi del Mes ci farebbero accumulare deficit e lasceremmo così alle generazioni future un fardello non da poco. Negli incontro fatti con le forze di maggioranza abbiamo discusso degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Non dico che aria dinon c’è stata: dico semplicemente che lanon èmie. In questi giorni ho parlato poco ma ho sempre chiarito che si va avanti se c’è la fiducia di ciascuna forza che sin qui ha sostenuto la maggioranza. Ho dimostrato in mille occasioni che sono qui a lavorare per l’interesse del Paese”. Lo dice il premier Giuseppein un’intervista a Porta a porta. E in particolare: “Seo meno ilè prerogativa del Parlamento ma cerchiamo di capirlo: i 36 miliardi delci farebbero accumularee lasceremmo così alleunnon da poco. Negli incontro fatti con le forze di maggioranza abbiamo discusso degli ...

