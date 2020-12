Conte a ‘Porta a Porta’: “Il momento più sofferto? I primi morti” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) ROMA – “Non ci sono stati momenti in cui c’è stata paura di non farcela, ma ci sono stati momenti molto difficili, soprattutto quando è esplosa la pandemia all’improvviso. Essendo stata l’Italia il primo Paese colpito non avevamo una guida e tutto ciò che facevamo era nuovo. Abbiamo dovuto prendere decisioni molto difficili” racconta il presidente del consiglio Giuseppe Conte nell’intervista a ‘Porta a Porta’ che andrà in onda questa sera. “Un momento particolarmente sofferto– aggiunge- è quando abbiamo iniziato a vedere i decessi. Molto difficile è stata la decisione di istituire le prime zone rosse. Decisioni che si prendono solitamente nei regimi autoritari. Una grande sfida anche dal punto di vista logistico”. “LA SCUOLA DEVE RIPARTIRE IN PRESENZA ALMENO AL 50%, INCLUSE LE SUPERIORI” Leggi su dire (Di mercoledì 23 dicembre 2020) ROMA – “Non ci sono stati momenti in cui c’è stata paura di non farcela, ma ci sono stati momenti molto difficili, soprattutto quando è esplosa la pandemia all’improvviso. Essendo stata l’Italia il primo Paese colpito non avevamo una guida e tutto ciò che facevamo era nuovo. Abbiamo dovuto prendere decisioni molto difficili” racconta il presidente del consiglio Giuseppe Conte nell’intervista a ‘Porta a Porta’ che andrà in onda questa sera. “Un momento particolarmente sofferto– aggiunge- è quando abbiamo iniziato a vedere i decessi. Molto difficile è stata la decisione di istituire le prime zone rosse. Decisioni che si prendono solitamente nei regimi autoritari. Una grande sfida anche dal punto di vista logistico”. “LA SCUOLA DEVE RIPARTIRE IN PRESENZA ALMENO AL 50%, INCLUSE LE SUPERIORI”

