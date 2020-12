Anche in Italia via libera. "Il vaccino è per tutti. Efficace sulle varianti" (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Francesca Angeli Il siero si chiama Comirnaty. Il presidente Aifa Palù: "All'inizio soltanto su chiamata" Nessuna controindicazione. Patologie pregresse, condizioni croniche, gravidanza e allattamento non rappresentano un rischio per chi si sottopone alla profilassi. Efficacia del 95 per cento e flessibilità: l'antidoto è facilmente modulabile rispetto alle variazioni del virus, un vantaggio in più rispetto ai vaccini tradizionali. L'Agenzia del farmaco Italiana, Aifa, rispettando i tempi strettissimi già adottati dall'Agenzia europea Ema e dalla Commissione Ue ha autorizzato ieri l'immissione in commercio in Italia del vaccino Comirnaty prodotto da Pfizer-Biontech. La nota negativa? Per la vaccinazione di massa occorrerà aspettare ancora qualche mese. Una giornata storica comunque per il presidente Aifa, Giorgio Palù, ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Francesca Angeli Il siero si chiama Comirnaty. Il presidente Aifa Palù: "All'inizio soltanto su chiamata" Nessuna controindicazione. Patologie pregresse, condizioni croniche, gravidanza e allattamento non rappresentano un rischio per chi si sottopone alla profilassi. Efficacia del 95 per cento e flessibilità: l'antidoto è facilmente modulabile rispetto alle variazioni del virus, un vantaggio in più rispetto ai vaccini tradizionali. L'Agenzia del farmacona, Aifa, rispettando i tempi strettissimi già adottati dall'Agenzia europea Ema e dalla Commissione Ue ha autorizzato ieri l'immissione in commercio indelComirnaty prodotto da Pfizer-Biontech. La nota negativa? Per la vaccinazione di massa occorrerà aspettare ancora qualche mese. Una giornata storica comunque per il presidente Aifa, Giorgio Palù, ...

luigidimaio : Il 27 dicembre sarà il “Vaccine day” in tutta Europa, anche in Italia inizieranno le prime vaccinazioni e si partir… - lauraboldrini : Via libera di #EMA al #vaccino #PfizerBioNTech. Una luce di speranza. Finalmente. Il 27 dicembre anche in Italia c… - ItaliaViva : Grazie ad un emendamento di Italia Viva finalmente anche i lavoratori autonomi potranno usufruire della protezione… - Lacernman : @Luca__Pagani Come e' possibile che un primario di Bergamo non sia capace di temperare le sue idiozie? Sparare cazz… - RoccaRemo : RT @janavel7: Ogni tanto mi viene in mente che non molto tempo fa c'erano partiti che volevano l'uscita dell'Italia dall'Euro e anche dalla… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Italia Coronavirus, la variante inglese fa paura: un positivo in Italia. Ecco che cosa sappiamo Il Sole 24 ORE CALCOLA se il tuo stipendio è giusto

Uno studio di Bankitalia dimostra che rimanere senza lavoro appena diplomati, o laureati, aumenta le possibilità che si aprano buchi anche nella fase ...

Covid Italia, bollettino oggi 23 dicembre: 14.552 nuovi casi e 553 morti

Coronavirus Italia, il bollettino di mercoledì 23 dicembre. I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 14.552 (ieri 13.318 ). I morti sono 553 (ieri 628). Decreto Natale, le ...

Uno studio di Bankitalia dimostra che rimanere senza lavoro appena diplomati, o laureati, aumenta le possibilità che si aprano buchi anche nella fase ...Coronavirus Italia, il bollettino di mercoledì 23 dicembre. I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 14.552 (ieri 13.318 ). I morti sono 553 (ieri 628). Decreto Natale, le ...