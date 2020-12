Age of Water: il gioco massivo post-apocalittico di Gajin arriverà presto in Alpha (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Gaijin Entertainment, sviluppatore e distributore russo già fautore di titoli come War Thunder, Enlisted, Star Conflict e Crossout, annuncia l'arrivo di Age of Water, gioco online dalle tematiche post-apocalittiche. Sviluppato in partecipazione a The Three Whales Studio, il gioco uscirà per PC direttamente tramite la piattaforma Gaijin.net. Age of Water racconta la storia di un distante futuro, quando la Terra fu trasformata in un mondo oceanico. Le persone vivono in città costruite sopra le poche strutture rimaste a pelo dell'acqua. Il concept del gioco vede il giocatore prendere il controllo di un battello e navigare tra gli insediamenti, combattendo pirati e riportando in superficie le vestigia di una società perduta. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Gaijin Entertainment, sviluppatore e distributore russo già fautore di titoli come War Thunder, Enlisted, Star Conflict e Crossout, annuncia l'arrivo di Age ofonline dalle tematiche-apocalittiche. Sviluppato in partecipazione a The Three Whales Studio, iluscirà per PC direttamente tramite la piattaforma Gaijin.net. Age ofracconta la storia di un distante futuro, quando la Terra fu trasformata in un mondo oceanico. Le persone vivono in città costruite sopra le poche strutture rimaste a pelo dell'acqua. Il concept delvede il giocatore prendere il controllo di un battello e navigare tra gli insediamenti, combattendo pirati e riportando in superficie le vestigia di una società perduta. Leggi altro...

