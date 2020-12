Ada Lovelace | l’incantatrice di numeri

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Londra, 1843. Ada, una donna, sviluppa il primo software. Ada- Photo credits: web“Questo mio cervello è qualcosa di più che semplicemente mortale, e il tempo lo dimostrerà.” Adanasce a Londra nel 1815. Figlia di Anna Isabella Milbanke (matematica) e Lord Byron (poeta), la vita la mette subito alla prova. In tenera età vede il padre andarsene e sente la madre ripeterle continuamente che se il padre ha deciso di andarsene è per colpa sua. Il rapporto con la mamma continua a deteriorarsi e Ada per fuggire alla realtà, ma allo stesso tempo per conoscerla meglio riempie la sua giornata di letture, soprattutto di genere scientifico. Ada cerca neiun equilibrio, una stabilità, una certezza. Inizia i suoi studi già da piccola, ad otto completò uno studio sulle abitudini ...