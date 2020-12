Vaccino Pfizer-Biontech, via libera dell’Aifa (Di martedì 22 dicembre 2020) (Teleborsa) – Semaforo verde dall’Agenzia italiana del Farmaco (Aifa) all’immissione in commercio del Vaccino anti-Covid delle aziende Pfizer–Biontech. L’annuncio è arrivato in una conferenza stampa alla presenza del presidente, Giorgio Palù, e del direttore generale, Nicola Magrini. “Il 27 Dicembre, in tutte le regioni italiane, inizieranno le prime vaccinazioni al personale sanitario e agli anziani delle Rsa – ha scritto in un post su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo l’annuncio dell’Aifa – È ancora dura, ma ora abbiamo un’arma in più”. Leggi su quifinanza (Di martedì 22 dicembre 2020) (Teleborsa) – Semaforo verde dall’Agenzia italiana del Farmaco (Aifa) all’immissione in commercio delanti-Covid delle aziende. L’annuncio è arrivato in una conferenza stampa alla presenza del presidente, Giorgio Palù, e del direttore generale, Nicola Magrini. “Il 27 Dicembre, in tutte le regioni italiane, inizieranno le prime vaccinazioni al personale sanitario e agli anziani delle Rsa – ha scritto in un post su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo l’annuncio– È ancora dura, ma ora abbiamo un’arma in più”.

GiuseppeConteIT : Il vaccino Pfizer-Biontech è stato approvato dall’Ema e autorizzato dall’Unione europea. Una splendida notizia. Ave… - robersperanza : Ema ha dato l’ok al vaccino Pfizer Biontech. È la notizia che aspettavamo. La battaglia contro il virus è ancora co… - CottarelliCPI : L’EMA ha dato l'ok al vaccino Pfizer. Ursula von der Leyen si attende che la Commissione decida in giornata. Poi to… - devjdian : RT @miia_2018: Bolsonaro: 'Non mi farò vaccinare. Contratto Pfizer dice chiaro «Non saremo responsabili per reazione avverse».Se vi trasfo… - Stella72646015 : RT @catenaaurea66: Il vaccino può scatenare gravi reazioni anafilattiche dovute non ad ipereattività individuale ma ad un suo specifico com… -