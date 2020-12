Vaccino Pfizer, Aifa: “Non ci sono controindicazioni assolute, ma solo cautele. Anche a immunodepressi o donne in gravidanza” (Di martedì 22 dicembre 2020) Non esistono “controindicazioni assolute” per il Vaccino Pfizer Biontech, approvato ieri da Ema e che sarà somministrato in Europa a partire dal 27 dicembre. In una conferenza stampa il presidente dell’Aifa, Giorgio Palù, e il direttore generale. Il composto è considerato sicuro ed efficace e potrà essere somministrato Anche a persone immunodepresse o donne in gravidanza e durante l’allattamento. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Non esistono “” per ilBiontech, approvato ieri da Ema e che sarà somministrato in Europa a partire dal 27 dicembre. In una conferenza stampa il presidente dell’, Giorgio Palù, e il direttore generale. Il composto è considerato sicuro ed efficace e potrà essere somministratoa persone immunodepresse oine durante l’allattamento. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

GiuseppeConteIT : Il vaccino Pfizer-Biontech è stato approvato dall’Ema e autorizzato dall’Unione europea. Una splendida notizia. Ave… - robersperanza : Ema ha dato l’ok al vaccino Pfizer Biontech. È la notizia che aspettavamo. La battaglia contro il virus è ancora co… - CottarelliCPI : L’EMA ha dato l'ok al vaccino Pfizer. Ursula von der Leyen si attende che la Commissione decida in giornata. Poi to… - Das90657928 : RT @robersperanza: Aifa ha appena dato l’ok al vaccino Pfizer Biontech dopo l’approvazione di Ema a livello europeo. Il 27 Dicembre, in tut… - Max_Deidda : RT @robersperanza: Aifa ha appena dato l’ok al vaccino Pfizer Biontech dopo l’approvazione di Ema a livello europeo. Il 27 Dicembre, in tut… -