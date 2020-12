Traffico Roma del 22-12-2020 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 dicembre 2020) LuceverdeBuonasera dalla redazione Ben ritrovati l’ascolto code a tratti sulla tangenziale è lungo l’intero percorso nelle due direzioni ad aggravare la situazione verso San Giovanni un incidente avvenuto all’altezza di via dei Campi Sportivi con file a partire dalla galleria Giovanni XXIII code per incidente sul percorso Urbano della A24 verso la tangenziale a partire da Portonaccio perinvece Verso il raccordo anulare da Tor Cervarain coda poi su via del Muro Torto da piazzale Brasile a via Luisa di Savoia incidente con code a Trionfale su via di santamaura all’incrocio con via Andrea Doria forti rallentamenti lungo viale di Tor di Quinto tra Lungotevere Maresciallo Diaz Corso di Francia stessa situazione sulla via Flaminia dal centro verso il raccordo anulare è sulla Salaria aeroporto dell’Urbe nelle due ...