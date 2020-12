Test rapidi studenti e docenti, a Firenze ne sono stati fatti 9mila: 12 i positivi (Di martedì 22 dicembre 2020) A Firenze prosegue la campagna di Test rapidi per studenti, docenti e ATA. Fino ad oggi, tra primarie e medie, sono stati eseguiti circa 9mila Test rapidi che hanno segnalato 12 casi di positività. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 22 dicembre 2020) Aprosegue la campagna dipere ATA. Fino ad oggi, tra primarie e medie,eseguiti circache hanno segnalato 12 casi dità. L'articolo .

