Rsa | la riforma necessaria Il dibattito con mons Paglia

L'emergenza sanitaria ed economica generata dal Covid-19 ha fatto emergere con grande forza la necessità di un profondo ripensamento delle politiche di assistenza sociosanitaria per la popolazione più anziana. Del resto, l'allungamento della vita e il deterioramento delle condizioni di salute, che inevitabilmente accompagna l'età avanzata, impongono una trasformazione e un riadattamento delle politiche di gestione delle Rsa affinché sappiano corrispondere ai mutamenti in atto ormai da anni. Proprio per rispondere a questa necessità il ministro della Salute ha di recente istituito con apposito decreto una commissione per la riforma dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana, con l'auspicio che l'Italia, tra i Paesi più longevi e anziani del mondo, possa mostrare un nuovo modello di assistenza sanitaria e sociale che aiuti gli anziani a vivere ...

La pandemia che stiamo vivendo ha toccato con drammatici esiti, per numero di morti, i ricoverati delle Rsa, Residenze sanitarie assistenziali, le strutture per anziani non autosufficienti. L’età medi ...

Da tempo abbiamo incalzato la Regione, denunciando quanto stava avvenendo nelle rsa venete. Evidentemente la Regione non ... quando solo il Veneto da 20 anni non applica la riforma delle Ipab, che è ...

