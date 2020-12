Paratici | “Indifferenti sulla sentenza | eravamo pronti per giocare anche il 4 ottobre De Laurentiis ha detto un’ovvietà”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 22 dicembre 2020) Fabio, Chief Football Officer della Juventus, ha parlato così a Sky Sport prima della gara contro la Fiorentina, affrontando il tema clou di giornata, ovvero la ripetizione della partita contro il Napoli: “Il primo commento è che siamo sempre stati estranei ealla vicenda. Quando ci diranno diandremo aquesto c’il 4 di”. Dehache siamo in un Paese in cui chi rispetta le leggi non viene condannato e che il Napoli segue sempre le regole. “Ha. Che rimane tale”. Foto: Mirror L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.