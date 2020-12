Offre pizze ai poveri per il suo compleanno: il nobile gesto di Gaetano (Di martedì 22 dicembre 2020) Un gesto nobile, per festeggiare il suo compleanno anche insieme a chi ne ha davvero bisogno. Non ci si può voltare dall’altra parte. Gaetano Boccia (Facebook)Un gesto davvero di gran cuore quello di Gaetano Boccia, proprietario di una nota pizzeria di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. Per i suoi 37anni infatti, Gaetano, ha deciso di omaggiare i più bisognosi con le sue pizze, per festeggiare anche insieme a loro quel giorno particolare. E cosi si è messo all’opera, insieme alla sua famiglia per sfornare ben 70 pizze che sono state poi consegnate a casa di persone ritenute più bisognose. Insieme alla pizza, il giovane ha destinato a questi particolari clienti anche una bibite ed un crocchè. Un ... Leggi su chenews (Di martedì 22 dicembre 2020) Un, per festeggiare il suoanche insieme a chi ne ha davvero bisogno. Non ci si può voltare dall’altra parte.Boccia (Facebook)Undavvero di gran cuore quello diBoccia, proprietario di una notaria di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. Per i suoi 37anni infatti,, ha deciso di omaggiare i più bisognosi con le sue, per festeggiare anche insieme a loro quel giorno particolare. E cosi si è messo all’opera, insieme alla sua famiglia per sfornare ben 70che sono state poi consegnate a casa di persone ritenute più bisognose. Insieme alla pizza, il giovane ha destinato a questi particolari clienti anche una bibite ed un crocchè. Un ...

1970Germano : RT @CorriereBN: «Sforno pizze al trancio per i senzatetto». Offre benefattore anonimo ?@Corriere? ?@EliSoglio? - PetroneDolce : Oggi Petrone dolce&salato, in via Montale Sant'Arpino (CE), nel solco della propria storia, offre prodotti tipici d… - fabrydami : RT @BrianoGianluca: «Sforno pizze al trancio per i senzatetto». Offre benefattore - BrianoGianluca : «Sforno pizze al trancio per i senzatetto». Offre benefattore - AMC11076378 : «Sforno pizze al trancio per i senzatetto». Offre #benefattore anonimo -

Ultime Notizie dalla rete : Offre pizze Offre pizze ai poveri per il suo compleanno: il nobile gesto di... CheNews.it Cento pizze in dono alla Vigilia di Natale, l'iniziativa a Barberino diMugello

Il giorno 24 Dicembre dalle ore 16 alle ore 18:00, la pizzeria La Nencia in collaborazione con la Pizzeria del Circolo Arci Cavallina di Barberino del ...

Il grande cuore di un ristoratore livornese: 40 pizze alle associazioni di volontariato

In passato ho offerto le pizze alla Croce rossa e alle Misericordie, ma anche al personale del pronto soccorso e della centrale 118. Un gesto normale che ho voluto proseguire con “Zona”, visto ...

Il giorno 24 Dicembre dalle ore 16 alle ore 18:00, la pizzeria La Nencia in collaborazione con la Pizzeria del Circolo Arci Cavallina di Barberino del ...In passato ho offerto le pizze alla Croce rossa e alle Misericordie, ma anche al personale del pronto soccorso e della centrale 118. Un gesto normale che ho voluto proseguire con “Zona”, visto ...