Lodevolissima iniziativa per le RSA

pierociriotto : -

Ultime Notizie dalla rete : Lodevolissima iniziativa

LuccaInDiretta

Lodevolissima iniziativa di Marco Orsi, che ha scelto il modo migliore per farsi un regalo dei 30 anni. Qualcosa di materiale non per sè ma per i bambini dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna. Un'asta ...