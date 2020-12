Liga | Barcellona a valanga sul Valladolid 3-0 A segno Lenglet | Braithwaite e Messi

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tutto facile per ilnel quindicesimo turno di, 3-0 in casa delcon. I blaugrana con questo successo mantengono il quinto posto in campionato a quota 24 punti, nell’altra gara serale è 1-1 tra Villareal ed Athletic Bilbao, il “Sottomarino giallo” con questo pareggio raggiunge la Real Sociedad al terzo posto a 26 punti, due lunghezze sopra il Barca. Foto: Badiezhn L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

I Colchoneros espugnano il campo della Real Sociedad e staccano per ora il Real di 3 punti. Successo esterno, a Valencia, anche per il Siviglia. Il ...L'Atletico Madrid ha vinto 2-0 sul campo della Real Sociedad la partita clou della 15/a giornata di Liga, portandosi in testa alla classifica ... In altri incontri di stasera, il Barcellona si è ...