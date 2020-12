Juventus-Napoli, il Collegio di Garanzia annulla lo 0-3 a tavolino: la partita dovrà essere giocata ma manca la data (Di martedì 22 dicembre 2020) Sulla data, come spiega Leggo, è giallo. però è giallo. Se infatti entrambe le squadre dovessero andare avanti sia in Coppa Italia, sia in Champions League ed Europa League, fino a fine stagione ... Leggi su blitzquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Sulla, come spiega Leggo, è giallo. però è giallo. Se infatti entrambe le squadre dovessero andare avanti sia in Coppa Italia, sia in Champions League ed Europa League, fino a fine stagione ...

capuanogio : #JuventusNapoli si rigioca. (In)giustizia è fatta - SkySport : ULTIM'ORA CONI JUVENTUS-NAPOLI SI RIGIOCA Il Collegio di Garanzia dello Sport accoglie il ricorso del Napoli Juvent… - juventusfc : Adrien #Rabiot non appare in distinta poiché sconta la squalifica in seguito alla pubblicazione del provvedimento d… - laziopress : De Laurentiis esulta dopo la decisione su Juventus-Napoli: “Siamo felici. Il Napoli segue sempre le regole”… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Juventus - Napoli, Avv. Malagnino: 'È la morte del protocollo' -