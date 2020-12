I furbetti del cartellino tornano a far danni | sospesi in cinque

Leggi su chenews

(Di martedì 22 dicembre 2020) Ancora storie di impiegati pubblici che timbrano ile poi escono a fare i propri comodi in orario di lavoro.(Facebook)Di storie simili, nel nostro paese, ne abbiamo sentite tante, troppe forse. Dipendenti pubblici che in barba ad ogni etica, ogni morale, ogni senso del dovere, del lavoro o di qualsiasi cosa vogliate, timbrano illa mattina, per poi uscire a fare i propri comodi in orario di lavoro. Peggio ancora, a volte ci è anche toccato vedere dipendenti con più cartellini, che timbravano anche per chi fisicamente al momento non era già li. Cose alle quasi insomma, si è abituati, ma comunque, ogni volta, fanno comunque tanta rabbia. Truffa e falsità ideologica, l’imputazione per 5 dipendenti Inps di Caulonia, in provincia di Reggio Calabria, ...