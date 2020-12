Gravina | Nessun problema per il rinnovo di Mancini Stadi riaperti? Mi auguro a gennaio

(Di martedì 22 dicembre 2020) "C'è un dato oggettivo, ha fatto bene e tutti gli italiani auspicano che questo progetto possa andare avanti. Non c'èper lui eper noi". Si esprime in questi termini ...

infoitsport : Gravina: 'Sono candidabile. Rinnovo Mancini? Nessun problema' - infoitsport : Calcio, Gravina: 'Rinnovo Mancini? Nessun problema ne' per lui ne' per noi - sportli26181512 : Gravina: 'Mancini? Auspichiamo progetto vada avanti': (ANSA) - ROMA, 22 DIC - 'Mancini? C'è un dato oggettivo, ha f… - TommyBrain : Calcio, Gravina: +Rinnovo Mancini? Nessun problema ne'...' - IacobellisT : Calcio, Gravina: +Rinnovo Mancini? Nessun problema ne'...' -

Ultime Notizie dalla rete : Gravina Nessun

Gravina fa anche il punto in merito alla sua ricandidabilità. "C’è un’oggettiva designazione da parte delle leghe professionistiche e questo basta. Sono stato candidabile anni fa e lo sono ora. Non c’ ...Per il resto non ho nessun riferimento da parte del governo". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine del consiglio federale odierno.