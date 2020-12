Giulia De Lellis derubata: ‘Ci sono corrieri ladri’ (Di martedì 22 dicembre 2020) Acquistare articoli online è innegabilmente molto comodo, specialmente in questo 2020 in cui meno si esce di casa meglio è, ma ha anche qualche possibile risvolto negativo, e lo sa bene Giulia De Lellis che sui social racconta le proprie disavventure con i regali di Natale. Giulia De Lellis diventa attrice per il film di Fabio Volo Giulia De Lellis derubata dai corrieri Come riporta il sito Trendit.it, infatti, l’influencer dichiara di aver ricevuto, più di una volta, pacchi vuoti, ipotizzando che a rubarne il contenuto siano i corrieri. Ecco che cosa avrebbe detto la De Lellis ai follower: “Coi pacchi è un casino, mi stanno rubando un sacco di cose, a me arrivano i pacchi vuoti. Ci sono un sacco di ... Leggi su tvzap.kataweb (Di martedì 22 dicembre 2020) Acquistare articoli online è innegabilmente molto comodo, specialmente in questo 2020 in cui meno si esce di casa meglio è, ma ha anche qualche possibile risvolto negativo, e lo sa beneDeche sui social racconta le proprie disavventure con i regali di Natale.Dediventa attrice per il film di Fabio VoloDedaiCome riporta il sito Trendit.it, infatti, l’influencer dichiara di aver ricevuto, più di una volta, pacchi vuoti, ipotizzando che a rubarne il contenuto siano i. Ecco che cosa avrebbe detto la Deai follower: “Coi pacchi è un casino, mi stanno rubando un sacco di cose, a me arrivano i pacchi vuoti. Ciun sacco di ...

