Gaia Gozzi, chi è la ragazza dai mille talent

Gaia Gozzi è una giovanissima cantante di successo. Nonostante l'età, la sua carriera può vantare diverse grandi vittorie: l'ultima è calcare il palco dell'Ariston. Dal 2016 mette in gioco se stessa e la sua voce: dopo X Factor e Amici, Gaia può aggiungere ai traguardi quello di essere tra i big del Festival di Sanremo 2021.

Gaia e il legame con il Portogallo

Gaia Gozzi, classe 1997, è nata il 29 settembre a Guastalla, un paese in provincia di Reggio Emilia. La musica scorre già nel suo sangue: mamma Luciana, di origine brasiliana, è stata da giovane una ballerina. Mamma e figlia sono molto legate e la giovane Gaia riesce a tradurre in musica questo forte legame. Oltre al ritmo delle sue canzoni, che coinvolge e affascina chi le ascolta, Gaia ...

Gaia Gozzi è una giovanissima cantante di successo. Nonostante l’età, la sua carriera può vantare diverse grandi vittorie: l’ultima è calcare il palco dell’Ariston. Dal 2016 mette in gioco se stessa e ...

Gaia al Festival di Sanremo 2021, dopo il successo di Amici e di diversi singoli, è una delle candidate alla vittoria finale ...

