Flash News del 22 Dicembre 2020

"La campagna di vaccinazione anti Covid sarà fondamentale per il nostro Paese e un ruolo essenziale, lo avrà la difesa", lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio di auguri rivolto ai contingenti militari. "A loro e a chi in Italia è impegnato ad affrontare l'emergenza sanitaria va il ringraziamento del Paese", ha detto il Capo dello Stato; Dopo il via libera al vaccino dall'Agenzia Europea del Farmaco, si attende a breve l'approvazione dell'agenzia italiana, l'AIFA. Il 26 Dicembre arriveranno in Italia le prime dosi e dal 27 partirà la campagna di vaccinazione. I primi italiani ad essere vaccinati, allo Spallanzani di Roma, saranno un'infermiera, una ricercatrice e due medici; Proseguono i testi anti Covid su quelli che sono rientrati in Italia nell'ultimo mese dalla Gran Bretagna. Per il momento resta accertato un solo caso ...

Mauro Bellugi colpito dal covid 19: gambe amputate ma non perde il sorriso

A raccontarlo è stato lui stesso, 70 anni, in una video-intervista su altropensiero.net. « Mi ha tolto anche la gamba con cui feci gol al Borussia Mönchengladbach. Prenderò quelle di Pistorius…», ques ...

