Firenze, la richiesta di risarcimento a Montanari per me è un brutto segnale. E vi spiego perché

Il risarcimento chiesto a Tomaso Montanari in sede civile per 165.000 euro dalla città di Firenze per una critica da lui rivolta al governo cittadino si presta a plurime considerazioni. La prima è che, a mio parere, la causa si inserisca a pieno titolo nel contenzioso che si definisce "Slapp", ovvero strategic lawsuit against public participation, e cioè causa strategica contro la pubblica partecipazione. Sono le cause civili oppure le querele (in sede penale) aventi lo scopo di tacitare proteste, contestazioni, o anche solo critiche. Da avvocato mi dovetti occupare di un caso simile quando anni fa il movimento No Tav (in persona di tre suoi esponenti) fu chiamato in giudizio in sede civile per essere condannato a un risarcimento pari a oltre 200.000 euro da parte della Lyon Turin Ferroviaire per l'occupazione di un

Il risarcimento chiesto a Tomaso Montanari in sede civile per 165.000 euro dalla città di Firenze per una critica da lui rivolta al governo cittadino si presta a plurime considerazioni. La prima è che ...

