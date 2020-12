Crotone-Parma: probabili formazioni, streaming, pronostici (Di martedì 22 dicembre 2020) Si torna in campo martedì 22 dicembre 2020 con la 14esima giornata di Serie A: alle 18.30 allo Scida Crotone-Parma Il Crotone vuole tornare alla vittoria dopo la brutta sconfitta in casa della Sampdoria così come il Parma, che si è dovuto arrendere al Tardini alla forza della Juventus (0-4) nell’ultimo turno di Serie A. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 22 dicembre 2020) Si torna in campo martedì 22 dicembre 2020 con la 14esima giornata di Serie A: alle 18.30 allo ScidaIlvuole tornare alla vittoria dopo la brutta sconfitta in casa della Sampdoria così come il, che si è dovuto arrendere al Tardini alla forza della Juventus (0-4) nell’ultimo turno di Serie A. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

OdeonZ__ : Liverani: 'Il Parma non ha mai sbagliato approccio, nemmeno con la Juve' - OdeonZ__ : Stroppa: 'La classifica non ci condiziona. Il Crotone ha dei limiti, ma col Parma...' - OdeonZ__ : Crotone, Stroppa: 'In attacco possiamo fare meglio. Al mercato non penso' - CorriereQ : Diretta Crotone-Parma ore 18.30: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - sportli26181512 : Diretta Crotone-Parma ore 18.30: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming: La formazione di Stroppa… -