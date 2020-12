Casillas torna al Real Madrid: sarà vice direttore generale (Di martedì 22 dicembre 2020) Il Real Madrid ha annunciato il ritorno di Iker Casillas in società: l’ex portiere ricoprirà la carica di vice direttore generale Iker Casillas torna al Real Madrid in qualità di vice direttore generale. Questo il comunicato del club spagnolo. «Il Real Madrid annuncia che Iker Casillas entra a far parte della Fondazione Real Madrid come vice direttore generale Iker Casillas è una leggenda del Real Madrid, rappresenta i valori del nostro club ed è il miglior portiere della nostra ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Ilha annunciato il ritorno di Ikerin società: l’ex portiere ricoprirà la carica diIkeralin qualità di. Questo il comunicato del club spagnolo. «Ilannuncia che Ikerentra a far parte della FondazionecomeIkerè una leggenda del, rappresenta i valori del nostro club ed è il miglior portiere della nostra ...

