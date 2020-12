Beatrice Buonocore furiosa fuori Uomini e Donne | “Vergogna!”

Leggi su giornal

(Di martedì 22 dicembre 2020)si mostracontro alcuni utenti Instagram per le parole nei suoi confronti sotto la sua ultima foto. La corteggiatrice diinfatti, sembra aver deciso durante la giornata di ieri di rispondere alle dure critiche emerse verso di lei e verso il suo comportamento all’interno del trono classico del programma. Nelle ultime settimane infatti,ha confessato in un’esterna di essersi innamorata di Davide Donadei, lasciato i telespettatori ma anche lo stesso tronista senza parole. Una confessione del tutto inaspettata da parte diche ha cambiato ancora una volta le carte in tavola all’interno del percorso di Davide. Così, durante la giornata di ieri la stessa corteggiatrice, sembra aver decido di lanciare una piccola ...