Anticipo pagamento pensioni gennaio e febbraio 2021: le date esatte (Di martedì 22 dicembre 2020) Con un comunicato pubblicato il 22 dicembre 2020, l’Inps ha ufficialmente reso note le date di Anticipo pagamento pensioni per le mensilità di gennaio e febbraio 2021, con tanto di ripartizione per ordine alfabetico. Come stabilito dalla recente ordinanza della Protezione Civile n. 723 del 10 dicembre, infatti, anche per le mensilità di gennaio e febbraio 2021 l’accredito della pensione presso Poste avverrà in Anticipo, esattamente come sta avvenendo da qualche mese a questa parte per evitare assembramenti presso gli uffici a causa dell’emergenza sanitaria. Anticipo pagamento pensioni gennaio 2021: le ... Leggi su risparmioggi (Di martedì 22 dicembre 2020) Con un comunicato pubblicato il 22 dicembre 2020, l’Inps ha ufficialmente reso note lediper le mensilità di, con tanto di ripartizione per ordine alfabetico. Come stabilito dalla recente ordinanza della Protezione Civile n. 723 del 10 dicembre, infatti, anche per le mensilità dil’accredito della pensione presso Poste avverrà in, esattamente come sta avvenendo da qualche mese a questa parte per evitare assembramenti presso gli uffici a causa dell’emergenza sanitaria.: le ...

