Vuoi videochiamare il tuo vip preferito? Con Facebook si può

Leggi su instanews

(Di lunedì 21 dicembre 2020)sta per introdurre una nuova funzione che vi permetterà di contattare direttamente i vip. Ecco come funziona web sourceGrosse novità per quel che riguarda uno dei social più utilizzati al mondo. Parliamo ovviamente di, la piattaforma da cui si può dire che sia partita la rivoluzione social del nuovo millennio. Il team di sviluppatori come sempre sta cercando delle nuove idee da introdurre sul social network (come ad esempio Dating) che negli ultimi anni ha visto man mano scemare l’iniziale popolarità: molti infatti, al momento, preferiscono Twitter, Instagram e altre app per comunicare con gli amici e passare del tempo. Il trend però potrebbe essere invertito a breve grazie alla nuova funzione che in poco tempo sarà resa disponibile agli utenti. Si chiamerà “Super” e permetterà a tutti coloro che hanno un account su ...