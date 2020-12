Variante inglese del virus fa paura, Borse giù oltre 2%. Tonfo petrolio, oro top 6 settimane (Di lunedì 21 dicembre 2020) A sostenere il mercato non basta l'accordo in Usa su 900 miliardi di stimoli all'economia. Gli indici europei erano arrivati a perdere anche oltre il 3%: si teme una terza ondata che potrebbe complicare la campagna vaccinale. Spread in rialzo verso 120 punti Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 21 dicembre 2020) A sostenere il mercato non basta l'accordo in Usa su 900 miliardi di stimoli all'economia. Gli indici europei erano arrivati a perdere ancheil 3%: si teme una terza ondata che potrebbe complicare la campagna vaccinale. Spread in rialzo verso 120 punti

