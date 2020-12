Variante Covid | Palù | rialzo contagi in autunno dopo apertura settembre Alunni a scuola sono un pericolo

(Di lunedì 21 dicembre 2020) "L'allarmismo per ladelnon è giustificato dai dati scientifici: si tratta di sequenze genomiche, ma non c'è dietro alcuna biologia”. Ad affermarlo in un’intervista alla Stampa Giorgio, virologo dell'università di Padova e presidente dell'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco. L'articolo .

CottarelliCPI : Ora c'è pure la variante inglese del Covid. Restano solo 10 giorni alla fine di questo 2020...non se ne può più!!! - Corriere : ???? La variante trovata nel Regno Unito è già in Olanda. Il commento dell'Oms - MediasetTgcom24 : Covid, ministero Salute: 'Stessa variante Gb riscontrata in Italia' - FGoria : RT @LaStampa: La variante scovata a Londra scuote i listini. Giù i titoli legati a viaggi e turismo. Deboli petrolio e sterlina. Preoccupan… - GiuseppeNava3 : #Brexit stavolta il motivo c'è, si chiama: nuova variante covid 19 Cari Kartoffen, ve le hanno già suonate 2 volt… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Covid

Lo screening è utile per individuare, e isolare, eventuali positività e anche per accertare se vi sia la presenza (finora non rilevata) della variante inglese del Coronavirus”. “Invitiamo tutti i ...(MeteoWeb) Il Ministero chiede, a chiunque sia rientrato dagli UK nelle ultime ore, di stare in auto isolamento e di fare quanto prima un tampone per capire se ci siano altri casi simili portati in ...