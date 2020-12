SBK | esclusiva Barnabò | ' Per Rabat la moto è la sua vita'

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Come vi abbiamo annunciato, Titosi prepara a vivere una nuova avventura nella sua carriera nel mondiale Superbike e sarà al via con la Ducati del team Barni. Abbiamo raggiunto telefonicamente ...

“Si allena tutti i giorni in moto, mai visto nessuno appassionato come lui. E poi sa che per raggiungere un obiettivo bisogna lavorare. Possiamo fare bene”, ci dice il team owner di Barni ...SBK: Lucio vuole presentare una seconda ZX-10RR sullo schieramento e il sogno nel cassetto è Loris Baz, ma la faccenda è complessa ...