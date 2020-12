Milan | Poggi applaude il record di Leao | “Che qualità! Di solito sono gol d’istinto | felice che lo abbia battuto lui”

Leggi su mediagol

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Rafaelhaildel gol più veloce in Serie A., la gioia di: “Dai miei problemi trovo la forza per diventare imbattibile”. Il post social dell’attaccanteL'attaccante delha realizzato il gol del vantaggio contro il Sassuolo dopo soli 6 secondi e 76 centesimi, battendo così il precedente primato che apparteneva a Paolo. Proprio l'ex Piacenza aveva invece realizzato dopo 8,1 secondi nella sfida contro la Fiorentina del 2001 quando vestiva proprio la maglia biancorossa.L'ex centravanti nel corso dell'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport', ha commentato ilinfranto dal portoghese dopo 19 anni: "Digol d'istinto, questo no. Che ...