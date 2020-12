Honda - Verso la chiusura l' impianto indiano di Greater Noida

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Il 2021 sarà un anno di ridimensionamento della presenza dellaa livello globale. La Casa nipponica ha, infatti, deciso di razionalizzare le proprie attività anche in India: la produzione di autovetture sarà concentrata in un solodi assemblaggio, e pertanto sarà chiuso lo stabilimento di, città dello Stato dell'Uttar Pradesh, a una quarantina di chilometri dalla capitale Nuova Delhi. La strategia. L'iniziativa rientra in una più ampia strategia di ristrutturazione condotta in tutto il mondo per ridurre la capacità in eccesso, e quindi aumentare la redditività e generare internamente le risorse necessarie per investire sull'elettrificazione. In tale quadro rientrano le chiusure della fabbrica inglese di Swindon e del sito giapponese di Sayama, ma anche lo stop alle attività produttive in ...