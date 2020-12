GF Vip 5, ventottesima puntata – Dayane batte Tommaso al televoto, in quattro in nomination (Di lunedì 21 dicembre 2020) GF Vip 5 Il Grande Fratello Vip 5 arriva alla ventottesima puntata e qui su DavideMaggio.it, come ogni lunedì, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella Casa nel corso della serata. Grande Fratello Vip 5: la diretta minuto per minuto della ventottesima puntata 21.51: Breve anteprima. 21.54: Aria sempre più natalizia nello studio del GF Vip, con Signorini che promette una “festa che contagerà tutti” e Antonella Elia e Pupo che ballano, augurando un “buon Natale”. 21.59: Il conduttore si collega con i ‘vipponi’ al televoto, che si trovano in passerella. Un breve saluto, prima di farli rientrare nella Casa e completare il presepe dei concorrenti con le statuette di Antonella, Pupo e lo stesso ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 21 dicembre 2020) GF Vip 5 Il Grande Fratello Vip 5 arriva allae qui su DavideMaggio.it, come ogni lunedì, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella Casa nel corso della serata. Grande Fratello Vip 5: la diretta minuto per minuto della21.51: Breve anteprima. 21.54: Aria sempre più natalizia nello studio del GF Vip, con Signorini che promette una “festa che contagerà tutti” e Antonella Elia e Pupo che ballano, augurando un “buon Natale”. 21.59: Il conduttore si collega con i ‘vipponi’ al, che si trovano in passerella. Un breve saluto, prima di farli rientrare nella Casa e completare il presepe dei concorrenti con le statuette di Antonella, Pupo e lo stesso ...

IsaeChia : ‘#GfVip 5 ventottesima puntata’, #Arisa e #AlbertoUrso ospiti speciali, #TommasoZorzi incontra la sorella e… - fabiofabbretti : #GFVIP, ventottesima puntata – Dayane batte Tommaso al televoto, in quattro in nomination - CIAfra73 : Live 21 dicembre 2020 · #GFVip 5, ventottesima puntata. Il #GrandeFratelloVip è condotto da #AlfonsoSignorini, in... - fabiofabbretti : #GFVIP: la ventottesima puntata in diretta minuto per minuto su - Sami87878266 : RT @fabiofabbretti: Stasera al #GFVIP: gli auguri dei familiari, il verdetto del televoto, Arisa e Alberto Urso ospiti -