Erminio Sinni, chi è il vincitore di The Voice Senior: il retroscena sul suo cognome che non tutti conoscono (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ha trionfato nella puntata finale di The Voice Senior di ieri sera su Rai 1, condotta come sempre da Antonella Clerici: chi è Erminio Sinni. Gran finale quello di ieri sera a The Voice Senior, talent show per artisti ‘maturi’: esibizioni di alto livello e un’ospite d’eccezione che risponde al nome di Gianna Nannini hanno L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ha trionfato nella puntata finale di Thedi ieri sera su Rai 1, condotta come sempre da Antonella Clerici: chi è. Gran finale quello di ieri sera a The, talent show per artisti ‘maturi’: esibizioni di alto livello e un’ospite d’eccezione che risponde al nome di Gianna Nannini hanno L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

THEVOICE_ITALY : Erminio Sinni vince la prima edizione di #TheVoiceSenior, ma questa esperienza rimarrà indimenticabile per tutti. G… - LoredanaBerte : Vi ricordo che per votare #TeamLoredana dovete inviare un sms al 475.475.0 o chiamando da telefono fisso al 894.22… - LoredanaBerte : Adesso dovete dare tutto anche voi! Per votare Erminio Sinni il codice è 03 e potete farlo inviando un sms al 475.… - Sanremo_2021 : RT @THEVOICE_ITALY: ERMINIO SINNI vince la prima edizione di #TheVoiceSenior. ??? - Sanremo_2021 : RT @THEVOICE_ITALY: Erminio Sinni vince la prima edizione di #TheVoiceSenior, ma questa esperienza rimarrà indimenticabile per tutti. Grazi… -