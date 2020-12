Crotone-Parma, Liverani: “E’ uno scontro diretto, abbiamo un obiettivo”. E sulla formazione… (Di lunedì 21 dicembre 2020) "Non è una sfida decisiva visto che siamo nel girone d’andata ma ha un valore alto e vogliamo riscattare la sconfitta di sabato con una prestazione importante".Lo ha detto Fabio Liverani, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Crotone, in programma domani pomeriggio allo Stadio "Ezio Scida" (fischio d'inizio alle ore 18.30). Fra i temi trattati dal tecnico del Parma anche il momento della sua squadra, reduce dalla sconfitta maturata in occasione del match contro la Juventus di Andrea Pirlo."Sicuramente è uno scontro diretto. Loro la vedono come una possibilità di riavvicinarsi, la vivono come uno scontro diretto importante e anche per noi ha un valore molto alto. E’ la quarta partita in nove giorni, anche nelle buone prestazioni ... Leggi su mediagol (Di lunedì 21 dicembre 2020) "Non è una sfida decisiva visto che siamo nel girone d’andata ma ha un valore alto e vogliamo riscattare la sconfitta di sabato con una prestazione importante".Lo ha detto Fabio, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il, in programma domani pomeriggio allo Stadio "Ezio Scida" (fischio d'inizio alle ore 18.30). Fra i temi trattati dal tecnico delanche il momento della sua squadra, reduce dalla sconfitta maturata in occasione del match contro la Juventus di Andrea Pirlo."Sicuramente è uno. Loro la vedono come una possibilità di riavvicinarsi, la vivono come unoimportante e anche per noi ha un valore molto alto. E’ la quarta partita in nove giorni, anche nelle buone prestazioni ...

