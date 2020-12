Covid: 10.872 nuovi casi e 415 morti, l'indice di positività al 12% (Di lunedì 21 dicembre 2020) AGI - Sono 10.872 i nuovi casi di contagio da coronavirus nelle ultime 24 ore, e 415 i decessi (ieri 352) per un totale di 69.214 vittime dall'inizio della pandemia. È quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute. Aumenta l'indice di positività: 12,3% (ieri era l'11%) alla luce degli 87.889 tamponi processati. Tra le regioni a fare da traino ai nuovi casi di contagio è sempre il Veneto, con 2583 casi, seguito da Emilia Romagna con 1594, Lazio con 1205 e Lombardia con 950. Leggi su agi (Di lunedì 21 dicembre 2020) AGI - Sono 10.872 idi contagio da coronavirus nelle ultime 24 ore, e 415 i decessi (ieri 352) per un totale di 69.214 vittime dall'inizio della pandemia. È quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute. Aumenta l'di: 12,3% (ieri era l'11%) alla luce degli 87.889 tamponi processati. Tra le regioni a fare da traino aidi contagio è sempre il Veneto, con 2583, seguito da Emilia Romagna con 1594, Lazio con 1205 e Lombardia con 950.

