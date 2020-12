Comunità Sant’Egidio | chiesa San Calisto aperta per senza fissa dimora

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma – Come ormai accade da cinque anni, anche in questa vigilia di Natale, all’inizio della stagione fredda, e’ stata riladi San, a Trastevere, per l’ospitalita’ notturna dei. L’accoglienza, ad opera della Comunita’ di, e’ in questo inverno ancora piu’ sentita e necessaria per l’emergenza dettata dalla pandemia. Perche’ chi non ha casa deve essere ancora di piu’ protetto e accolto in una citta’, come Roma, dove ancora troppe persone non hanno un tetto per passare la notte. Per questo, osservando i criteri del distanziamento imposto dalle misure anti-Covid – e con tamponi preventivi grazie ad un accordo trae l’ospedale San Giovanni-Addolorata – e’ stato nuovamente possibile aggiungere ...