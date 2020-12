Capannelle | domani ‘All Weather Christmas Day’

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma – Torna il grande galoppo aper la festa natalizia, un evento ideato ormai da alcune stagioni e diventato una piacevole e rassicurante consuetudine per l’ippodromo capitolino. Quest’anno, naturalmente, anche ilday dirisentira’ del difficilissimo momento che tutti stiamo vivendo, ma resta comunque un grande appuntamento di sport, interamente sulla pista All, per tutti gli amanti del settore. In programma sette corse, tutte di eccellente dotazione per la pista e per il periodo. Sette handicap riuscitissimi, ben 75 partenti, oltre 10 per ogni corsa, ciascuna da 14.300 euro. Considerato il momento e la specializzazione sulla pista, in questo martedi’ 22 dicembre a ...