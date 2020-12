Banche | OpenText | nel 2021 priorità a digitale e customer experience

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) –, mappatura e monitoraggio deljourney e pieno sfruttamento delle piattaforme DXP da parte degli istituti di credito. Sono gli ambiti su cui si è focalizzata una nuova ricerca condotta da Jim Marous, CEO di Digital Banking Report, promossa daper analizzare la capacità del settore bancario di sfruttare e rispondere alla crescente esigenza di unapersonalizzata. La pandemia da Covid-19 ha, infatti, accelerato la Digital Transformation in ogni settore, istituti di credito in primis. La ricerca, condotta tra settembre e ottobre 2020, ha coinvolto 325e istituti di credito globali per identificare qualisi siano delineate in Europa e in Nord ...