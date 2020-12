Anziana salvata da pronto intervento a bordo di una moto Ape (Di lunedì 21 dicembre 2020) REGGIO CALABRIA – Una donna di 86 anni di Santa Severina, nel Crotonese, è stata tratta in salvo dalla propria abitazione grazie alla prontezza di spirito del personale sanitario e soprattutto dalla disponibilità di una moto Ape. Il fatto, ripreso anche da molte pagine social, è accaduto lo scorso 17 dicembre. La donna era stata colta da una crisi cardiaca respiratoria.Allertato il servizio di soccorso 118, il personale sanitario, giunto nel piccolo paesino del crotonese, e’ stato impossibilitato a raggiungere l’abitazione con l’ambulanza per via dei vicoli e stradine del centro storico troppo strette.Considerata la difficoltà logistiche il medico, l’infermiere e l’autista hanno quindi deciso di adagiare la signora, già in barella, sull’Ape di proprietà del marito per trasportarla dall’abitazione fino all’ambulanza. L’anziana donna e’ stata poi portata in ospedale per le successive cure. Leggi su dire (Di lunedì 21 dicembre 2020) REGGIO CALABRIA – Una donna di 86 anni di Santa Severina, nel Crotonese, è stata tratta in salvo dalla propria abitazione grazie alla prontezza di spirito del personale sanitario e soprattutto dalla disponibilità di una moto Ape. Il fatto, ripreso anche da molte pagine social, è accaduto lo scorso 17 dicembre. La donna era stata colta da una crisi cardiaca respiratoria.Allertato il servizio di soccorso 118, il personale sanitario, giunto nel piccolo paesino del crotonese, e’ stato impossibilitato a raggiungere l’abitazione con l’ambulanza per via dei vicoli e stradine del centro storico troppo strette.Considerata la difficoltà logistiche il medico, l’infermiere e l’autista hanno quindi deciso di adagiare la signora, già in barella, sull’Ape di proprietà del marito per trasportarla dall’abitazione fino all’ambulanza. L’anziana donna e’ stata poi portata in ospedale per le successive cure.

robertamor : Quando dicono il problem solving #Calabria #Sud #Apecar - Soverato : Succede in Calabria – Apecar al posto dell’ambulanza, salvata anziana con malore - PecoraNera1 : #Putignano, ha un malore per strada ma il 118 non arriva: anziana salvata da dottoressa e pompiere fuori servizio… - Ettore572 : RT @Italia_Notizie: Anziana salvata grazie all’apecar del marito L’intuito dei medici e la bufera sui social - giuliog : Anziana salvata grazie alla motoape del marito. L’intuito dei medici e la bufera sul web -