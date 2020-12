Amazon, sui dispositivi Echo arrivano le chiamate audio e video illimitate. Anche in Italia (Di lunedì 21 dicembre 2020) ?Amazon ha annunciato l’introduzione di una nuova funzione di chiamata video o audio di gruppo per i dispositivi Echo, giusto in tempo per le vacanze natalizie. Originariamente annunciate lo scorso mese di settembre, le chiamate di gruppo consentiranno a un massimo di sette persone di partecipare a una chiamata audio o video su dispositivi Echo supportati come Echo, Echo Dot ed Echo Show. Tra le nazioni coperte dal servizio c’è Anche l’Italia.? ?I proprietari di Echo saranno in grado di creare e nominare gruppi utilizzando l’app Alexa, inoltre Amazon sta pianificando di supportare presto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) ?ha annunciato l’introduzione di una nuova funzione di chiamatadi gruppo per i, giusto in tempo per le vacanze natalizie. Originariamente annunciate lo scorso mese di settembre, ledi gruppo consentiranno a un massimo di sette persone di partecipare a una chiamatasusupportati comeDot edShow. Tra le nazioni coperte dal servizio c’èl’.? ?I proprietari disaranno in grado di creare e nominare gruppi utilizzando l’app Alexa, inoltresta pianificando di supportare presto ...

