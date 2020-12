Troppe persone in spiaggia nel Napoletano: il sindaco chiude alcune aree (Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMonte di Procida (Na) – “Come un Ferragosto” così il sindaco di Monte di Procida, Giuseppe Pugliese, denuncia le Troppe persone nella zona di Acquamorta, spiaggia dell’area flegrea. “È inaccettabile – tuona il primo cittadino, annunciando la chiusura di alcune zone -. Il rispetto che devo ai nostri anziani, alle persone decedute e alle loro famiglie, a chi vive con serietà e rispetto le leggi, al sacrosanto diritto alla salute mi induce, ancora una volta, a fare scelte drastiche”. “A partire dalle 14 di oggi – chiarisce – alcune zone di Acquamorta resteranno completamente chiuse. Con il supporto delle forze dell’ordine il territorio sarà presidiato in tutte le sue parti con diversi posti di blocco. È stata una decisione dura, ma per il ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMonte di Procida (Na) – “Come un Ferragosto” così ildi Monte di Procida, Giuseppe Pugliese, denuncia lenella zona di Acquamorta,dell’area flegrea. “È inaccettabile – tuona il primo cittadino, annunciando la chiusura dizone -. Il rispetto che devo ai nostri anziani, alledecedute e alle loro famiglie, a chi vive con serietà e rispetto le leggi, al sacrosanto diritto alla salute mi induce, ancora una volta, a fare scelte drastiche”. “A partire dalle 14 di oggi – chiarisce –zone di Acquamorta resteranno completamente chiuse. Con il supporto delle forze dell’ordine il territorio sarà presidiato in tutte le sue parti con diversi posti di blocco. È stata una decisione dura, ma per il ...

Perugia, pienone in centro per lo shopping. Intervento delle forze dell’ordine contro gli assembramenti dei giovanissimi

PERUGIA - Un altro sabato di pienone nell’acropoli. Ultimo fine settimana non solo prima del Natale ma, come deciso dal governo per tutto il paese, prima di entrare in zona rossa con tutte ...

