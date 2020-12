Napoli, Riccio: “Stasera non eravamo noi, dobbiamo reagire subito” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il vice di Gattuso, Riccio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la brutta sconfitta del Napoli con la Lazio: "Questa sera non eravamo noi, siamo stati troppo prevedibili - dichiara il secondo di Gattuso - , è un passo indietro rispetto a tante altre partite. Abbiamo bisogno di riprenderci subito, sappiamo che non siamo quelli visti Stasera. Volevamo sfruttare la qualità di Fabian Ruiz e Zielinski ma eravamo troppo lenti, non siamo stati quelli che dovevamo essere. Il mister si aspetta una reazione a partire da mercoledì, Stasera potevamo fare tante cose meglio, basti pensare al cross dal quale è nato il primo gol".caption id="attachment 1068701" align="alignnone" width="3500" Napoli Riccio, getty/caption ITA Sport ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il vice di Gattuso,, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la brutta sconfitta delcon la Lazio: "Questa sera nonnoi, siamo stati troppo prevedibili - dichiara il secondo di Gattuso - , è un passo indietro rispetto a tante altre partite. Abbiamo bisogno di riprenderci, sappiamo che non siamo quelli visti. Volevamo sfruttare la qualità di Fabian Ruiz e Zielinski matroppo lenti, non siamo stati quelli che dovevamo essere. Il mister si aspetta una reazione a partire da mercoledì,potevamo fare tante cose meglio, basti pensare al cross dal quale è nato il primo gol".caption id="attachment 1068701" align="alignnone" width="3500", getty/caption ITA Sport ...

