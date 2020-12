Medico sgozzato e lasciato morire per strada. A Milano è caccia a due nordafricani (Di domenica 20 dicembre 2020) Milano, 20 dic – È partita la caccia all’uomo a Milano, dove ieri, nel tardo pomeriggio, un Medico è stato trovato agonizzante per strada, dopo essere stato derubato e sgozzato. Si tratta più in particolare di Stefano Ansaldi, ginecologo 65enne di Benevento. Il fatto sarebbe avvenuto intorno alle 18:15 in via Mauro Macchi all’angolo con via Scarlatti, nelle vicinanze della Stazione Centrale. L’uomo è stato ritrovato con un taglio profondo alla gola. Stando alla ricostruzione degli investigatori, i colpevoli dell’assassinio sarebbero due nordafricani, probabilmente di giovane età. Chi era il Medico sgozzato a Milano Ansaldi, che esercita la professione a Napoli, pare che si trovasse nel capoluogo lombardo per far ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 20 dicembre 2020), 20 dic – È partita laall’uomo a, dove ieri, nel tardo pomeriggio, unè stato trovato agonizzante per, dopo essere stato derubato e. Si tratta più in particolare di Stefano Ansaldi, ginecologo 65enne di Benevento. Il fatto sarebbe avvenuto intorno alle 18:15 in via Mauro Macchi all’angolo con via Scarlatti, nelle vicinanze della Stazione Centrale. L’uomo è stato ritrovato con un taglio profondo alla gola. Stando alla ricostruzione degli investigatori, i colpevoli dell’assassinio sarebbero due, probabilmente di giovane età. Chi era ilAnsaldi, che esercita la professione a Napoli, pare che si trovasse nel capoluogo lombardo per far ...

matteosalvinimi : Una preghiera per il povero medico sgozzato ieri in pieno centro a Milano, per il cui omicidio i giornali scrivono… - Ashmira1 : RT @GagliardoneS: Nella Milano di Sala, non in Africa, un medico è stato SGOZZATO in strada poco fa da due africani. DOVE erano i 70.000 ag… - Birobiro72 : RT @matteosalvinimi: Una preghiera per il povero medico sgozzato ieri in pieno centro a Milano, per il cui omicidio i giornali scrivono sia… - SeratEnrico : RT @ConversioneOrg: #Milano, ucciso un medico beneventano in una efferata rapina, in zona Stazione Centrale. È stato sgozzato e lasciato mo… - rita48802996 : RT @censore_: Italiani sapete chi ringraziare x la sicurezza in ???? Il #GovernodellaVergogna felice per aver smontato i decreti sicurezza!… -