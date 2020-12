Manovra: Lega, 'approvato emendamento per recupero targhe storiche' (Di domenica 20 dicembre 2020) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Con l'approvazione del nostro emendamento 126.26 alla Legge di Bilancio per l'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico viene consentito al richiedente di ottenere targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al P.R.A., ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o circolazione del veicolo, conformi alla grafica originale”. Lo dichiarano Stefano Corti e Giovanni Battista Tombolato, parlamentari della Lega. “Grazie a questa proposta della Lega, approvata oggi ma già presentata nel Decreto Semplicifazioni di settembre, si fa un importante passo avanti per il motorismo storico, un importante risultato per i tanti appassionati”. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Con l'approvazione del nostro126.26 alla Legge di Bilancio per l'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico viene consentito al richiedente di otteneree libretto di circolazione della prima iscrizione al P.R.A., ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o circolazione del veicolo, conformi alla grafica originale”. Lo dichiarano Stefano Corti e Giovanni Battista Tombolato, parlamentari della. “Grazie a questa proposta della, approvata oggi ma già presentata nel Decreto Semplicifazioni di settembre, si fa un importante passo avanti per il motorismo storico, un importante risultato per i tanti appassionati”.

