Governo | Di Maio | ' folle mettere in discussione Conte | se problemi affrontiamoli subito'

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Guardando anche a queste ore con la complicazione della mutazione del virus, mi sembra folle mettere in discussione Conte". Lo dice Luigi Di Maio a Che Tempo che Fa. "Poi se ci sono cose che non vanno nella maggioranza, si deve discutere e trovare soluzioni ma bisogna farlo il prima possibile perchè gli italiani non ci seguono, non vogliono queste divisioni".

