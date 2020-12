Edson Tavares, ex fidanzato e sfregiatore Gessica Notaro/ "Una pena esemplare" (Di domenica 20 dicembre 2020) Edson Tavares è l'ex fidanzato di Gessica Notaro che l'ha sfregiata con dell'acido. L'uomo è stato condannato a 15 anni, 5 mesi e 20 giorni Leggi su ilsussidiario (Di domenica 20 dicembre 2020)è l'exdiche l'ha sfregiata con dell'acido. L'uomo è stato condannato a 15 anni, 5 mesi e 20 giorni

