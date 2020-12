Benevento-Genoa: le formazioni ufficiali (Di domenica 20 dicembre 2020) Una delle gare salvezza della giornata è la sfida del Vigorito tra il Benevento e il Genoa. In palio punti pesanti per la zona salvezza. Queste le formazioni ufficiali: Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Ionita, Improta; Insigne R., Caprari; Lapadula. All. F. Inzaghi Genoa (4-4-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Czyborra; Ghiglione, Lerager, Sturaro, Pjaca; Destro, Shomurodov. All. Maran Foto: Sito Benevento L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 20 dicembre 2020) Una delle gare salvezza della giornata è la sfida del Vigorito tra ile il. In palio punti pesanti per la zona salvezza. Queste le(4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Ionita, Improta; Insigne R., Caprari; Lapadula. All. F. Inzaghi(4-4-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Czyborra; Ghiglione, Lerager, Sturaro, Pjaca; Destro, Shomurodov. All. Maran Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

anteneh_berhane : RT @CarolRadull: Serie A Fixtures Torino vs. Bologna 2.30pm Benevento vs. Genoa 5pm Cagliari vs. Udinese 5pm Inter Milan vs. Spezia 5pm… - Fprime86 : RT @DiMarzio: #BeneventoGenoa, le formazioni ufficiali - nicooh24163114 : RT @TuttoFanta: ? #FormazioniUfficiali #BeneventoGenoa? ? #BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Letizia, Tuia, Glik Barba; Improta, Hetemaj, Ionita… - clikservernet : Benevento-Genoa: le formazioni ufficiali - Noovyis : (Benevento-Genoa: le formazioni ufficiali) Playhitmusic - -